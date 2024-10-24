«ТКС Холдинг» впервые сообщил операционные результаты с учетом Т-Банка и Росбанка

«ТКС Холдинг», крупнейшим акционером которого является «Интеррос» (более 41%) миллиардера Владимира Потанина (№ 5 в рейтинге 125 миллиардеров России — 2024 Forbes, состояние $23,7 млрд), впервые раскрыл ежемесячные операционные результаты с учетом Т-Банка (бывший «Тинькофф») и Росбанка.
Прибыль Т-Банка по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 27% год к году и достигла 43 млрд рублей, сообщила пресс-служба холдинга. Прибыль Росбанка за этот период увеличилась на 24%, до 40 млрд рублей.
Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец сентября составил 276 млрд рублей, Росбанка — 226 млрд рублей. Благодаря приобретению и интеграции Росбанка, группа нарастила совокупный капитал до более 500 млрд рублей, «что будет способствовать дальнейшему росту бизнеса и предложению новых прорывных продуктов всем клиентам нашей экосистемы», отмечается в пресс-релизе.
Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка составил 2,7 трлн рублей. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и Росбанке достиг 5,1 трлн рублей.
Пресс-служба «ТКС Холдинга» сообщила, что число активных пользователей экосистемы «Т» выросло год к году на 21%, до 31,4 млн. Объем покупок по картам Т-Банка увеличился на 38% и по итогам девяти месяцев достиг 6,5 трлн рублей.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк пообещал, что группа будет регулярно раскрывать операционные результаты своей деятельности на ежемесячной основе.
В феврале TCS Group перерегистрировалась с Кипра в специальном административном районе (САР) на острове Русский. «ТКС Холдинг» владеет 100% Т-Банка. И в августе 2024 года получил контроль над 99,4% Росбанка и объявил о выкупе акций у миноритариев. Росбанк после интеграции с Т-Банком станет его филиалом.
В начале июня Тинькофф Банк был переименован в Т-Банк. В октябре стало известно, что «ТКС Холдинг» может сменить название на «Т-Технологии». Этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября по инициативе совета директоров группы, сообщила пресс-служба компании.