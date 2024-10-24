«ТКС Холдинг» впервые сообщил операционные результаты с учетом Т-Банка и Росбанка

В феврале TCS Group перерегистрировалась с Кипра в специальном административном районе (САР) на острове Русский. «ТКС Холдинг» владеет 100% Т-Банка. И в августе 2024 года получил контроль над 99,4% Росбанка и объявил о выкупе акций у миноритариев. Росбанк после интеграции с Т-Банком станет его филиалом.