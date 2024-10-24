Суд ЕС отменил рекордный штраф ЕК в отношении Intel в размере $1,1 млрд

В августе акции Intel упали на 20% после публикации отчета об убытках и объявления о сокращении рабочих мест. Выручка компании снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $12,8 млрд. По информации на сайте Intel, компания также намерена с октября приостановить выплату дивидендов акционерам, эксперты ожидают дальнейшего ухудшения финансовых показателей корпорации в следующем году. Власти США для поддержки компании намерены достичь до конца года договоренностей с корпорацией об условиях выделения в виде прямого финансирования $8,5 млрд.