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Стало известно, сможет ли российская экономика войти в тройку лидеров

Россия стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС), подсчитал Международный валютный фонд (МВФ). Одновременно улучшен прогноз по росту ВВП РФ. Как это удалось, вырастут ли доходы населения, и сможет ли РФ войти в «большую тройку», узнали Финансы Mail.

Иван Белов
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

Доля ВВП России выросла с 3,2% до 3,55% в мировой экономике по паритету покупательной способности, сообщается в докладе МВФ.

Таким образом, Россия оттеснила Японию (3,5%) с четвертого на пятое место. Лидирует в рейтинге КНР (18,7%), США (15%) и Индия (7,9%). Далее после Японии расположились Германия (3,2%), Бразилия (2,4%), Франция (2,3%), Великобритания (2,2%), а замыкает «десятку» Италия (1,9%), которая обгоняет Мексику (1,7%).

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал», доцента Финансового университета Сергея Суверова, Россия вошла в четверку крупнейших экономик по паритету покупательской способности за счет экономического роста, который наблюдается в этом году и который превысил ожидания. «Экономический рост может составить по итогам года порядка 4% и это среди крупных стран по сравнению с западными странами хороший показатель», — отметил экономист.

Как он пояснил, удалось это сделать благодаря бюджетному импульсу, прежде всего увеличению государственных расходов, а также более активному потребительскому спросу, который наблюдается в России из-за индексации зарплат.

Как полагает Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, вхождению России «в четверку» помогло импортозамещение и развитие промышленности, технологий. После введения санкций некоторым отраслям пришлось коренным образом перестраивать свою работу, отказываться от импорта, что придало импульс развитию, росту производства и росту прибылей, которые в дальнейшем и дали рост экономики.

Но в целом такой успех не связан напрямую с ростом доходов населения.

Для оценки благосостоянии населения надо смотреть не на размер экономики по ППС, а на показатель «ВВП на душу населения», полагает Сергей Суверов. А по ВВП на душу населения мы находимся в пятом десятке стран. «Этот показатель у России достаточно слабый и улучшение положения ВВП РФ в рейтинге экономик по ППС пока не сильно сказывается на уровне качества жизни россиян», — уточнил Сергей Суверов.

Юлия Коваленко отметила рост доходов населения, «но пока он не такой высокий, так как имеют место инфляционные издержки». «Поэтому рост доходов будет постепенный, несмотря на рост экономики в целом», — уточнила экономист.

Так, летом 2024 года Всемирный банк поднял Россию в список стран с высоким уровнем валового национального дохода (ВНД) на душу населения (свыше 14 тыс. долларов) из группы ВНД выше среднего (12,830 тыс. долларов).

Войти в тройку

МВФ также повысил прогноз роста российского ВВП в текущем году с июльской оценки 3,2% до 3,6%. Но оценка на 2025 год снижена с 1,5% до 1,3% из-за замедления потребительских расходов и инвестиций, дефицита труда и высоких ставок в экономике.

Также фонд улучшил прогноз роста экономики США в 2024 году с 2,6% до 2,8%, в 2025 году — с 1,9% до 2,2%. Снижен прогноз роста экономики Китая в 2024 году с 5% до 4,8%, на 2025 года оценка неизменна — 4,5%. Ухудшен прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году с 0,9% до 0,8%, в 2025 году до 1,5% до 1,2%.

В целом, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2024 году сохранится на уровне 3,2%, а на 2025 год оценка снижена с 3,3% до 3,2%.

По мнению Сергея Суверова, не стоит ожидать вхождения России в тройку крупнейших экономик мира по ППС. «Это не очень реально. Пока мы обогнали Германию, Японию. Но то, что мы обогнали Германию, связано с проблемами в Германии», — отметил он. Для немецкой экономики выросла стоимость энергоресурсов, перемещаются производства из Германии в США, что негативно отражается на экономике и приводит к сокращению экспорта, в том числе они сильно сдали позиции на российском и на китайском рынке, рассказал экономист.

«Поэтому это специфические проблемы. В Японии тоже экономический рост достаточно низкий и там проблемы с демографией. Поэтому мы обогнали вот эти две страны. Но обогнать Индию, Китай и США — это нереально в ближайшей обозримой перспективе», — отметил Сергей Суверов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».