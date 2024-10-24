Стало известно, сможет ли российская экономика войти в тройку лидеров

Доля ВВП России выросла с 3,2% до 3,55% в мировой экономике по паритету покупательной способности, сообщается в докладе МВФ.
Таким образом, Россия оттеснила Японию (3,5%) с четвертого на пятое место. Лидирует в рейтинге КНР (18,7%), США (15%) и Индия (7,9%). Далее после Японии расположились Германия (3,2%), Бразилия (2,4%), Франция (2,3%), Великобритания (2,2%), а замыкает «десятку» Италия (1,9%), которая обгоняет Мексику (1,7%).
По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал», доцента Финансового университета Сергея Суверова, Россия вошла в четверку крупнейших экономик по паритету покупательской способности за счет экономического роста, который наблюдается в этом году и который превысил ожидания. «Экономический рост может составить по итогам года порядка 4% и это среди крупных стран по сравнению с западными странами хороший показатель», — отметил экономист.
Как он пояснил, удалось это сделать благодаря бюджетному импульсу, прежде всего увеличению государственных расходов, а также более активному потребительскому спросу, который наблюдается в России из-за индексации зарплат.
Как полагает Юлия Коваленко, к.э.н., доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, вхождению России «в четверку» помогло импортозамещение и развитие промышленности, технологий. После введения санкций некоторым отраслям пришлось коренным образом перестраивать свою работу, отказываться от импорта, что придало импульс развитию, росту производства и росту прибылей, которые в дальнейшем и дали рост экономики.
Но в целом такой успех не связан напрямую с ростом доходов населения.
Для оценки благосостоянии населения надо смотреть не на размер экономики по ППС, а на показатель «ВВП на душу населения», полагает Сергей Суверов. А по ВВП на душу населения мы находимся в пятом десятке стран. «Этот показатель у России достаточно слабый и улучшение положения ВВП РФ в рейтинге экономик по ППС пока не сильно сказывается на уровне качества жизни россиян», — уточнил Сергей Суверов.
Юлия Коваленко отметила рост доходов населения, «но пока он не такой высокий, так как имеют место инфляционные издержки». «Поэтому рост доходов будет постепенный, несмотря на рост экономики в целом», — уточнила экономист.
Так, летом 2024 года Всемирный банк поднял Россию в список стран с высоким уровнем валового национального дохода (ВНД) на душу населения (свыше 14 тыс. долларов) из группы ВНД выше среднего (12,830 тыс. долларов).
Войти в тройку
МВФ также повысил прогноз роста российского ВВП в текущем году с июльской оценки 3,2% до 3,6%. Но оценка на 2025 год снижена с 1,5% до 1,3% из-за замедления потребительских расходов и инвестиций, дефицита труда и высоких ставок в экономике.
Также фонд улучшил прогноз роста экономики США в 2024 году с 2,6% до 2,8%, в 2025 году — с 1,9% до 2,2%. Снижен прогноз роста экономики Китая в 2024 году с 5% до 4,8%, на 2025 года оценка неизменна — 4,5%. Ухудшен прогноз роста экономики еврозоны в 2024 году с 0,9% до 0,8%, в 2025 году до 1,5% до 1,2%.
В целом, по оценке МВФ, рост мировой экономики в 2024 году сохранится на уровне 3,2%, а на 2025 год оценка снижена с 3,3% до 3,2%.
По мнению Сергея Суверова, не стоит ожидать вхождения России в тройку крупнейших экономик мира по ППС. «Это не очень реально. Пока мы обогнали Германию, Японию. Но то, что мы обогнали Германию, связано с проблемами в Германии», — отметил он. Для немецкой экономики выросла стоимость энергоресурсов, перемещаются производства из Германии в США, что негативно отражается на экономике и приводит к сокращению экспорта, в том числе они сильно сдали позиции на российском и на китайском рынке, рассказал экономист.
«Поэтому это специфические проблемы. В Японии тоже экономический рост достаточно низкий и там проблемы с демографией. Поэтому мы обогнали вот эти две страны. Но обогнать Индию, Китай и США — это нереально в ближайшей обозримой перспективе», — отметил Сергей Суверов.
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