Стало известно, сможет ли российская экономика войти в тройку лидеров

По мнению Сергея Суверова, не стоит ожидать вхождения России в тройку крупнейших экономик мира по ППС. «Это не очень реально. Пока мы обогнали Германию, Японию. Но то, что мы обогнали Германию, связано с проблемами в Германии», — отметил он. Для немецкой экономики выросла стоимость энергоресурсов, перемещаются производства из Германии в США, что негативно отражается на экономике и приводит к сокращению экспорта, в том числе они сильно сдали позиции на российском и на китайском рынке, рассказал экономист.