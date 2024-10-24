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Специалист Волков предупредил о мошенничестве с заменой газовых счетчиков

Главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков предупредил в беседе с RT, что поквартирные обходы мошенников с настойчивыми предложениями о приобретении и установке новых газовых счётчиков не прекращаются.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, чаще всего злоумышленники используют такой способ манипуляции, как внезапная проверка счётчика.

«Она в принципе невозможна, так как настоящие специалисты газовой службы в обязательном порядке уведомляют управляющую компанию или ТСЖ о плановой проверке за 20—30 дней до её начала, а затем повторно оповещают жильцов дома за несколько дней до прихода», — объяснил собеседник RT.

Также, как объяснил Волков, мошенники, как правило, говорят о вступлении в силу нового закона об обязательной установке счётчиков.

«Счётчик понадобится, если вместе с плитой вы используете газовый котёл или водонагревающую газовую колонку. Настоящий газовик никогда не вынуждает потребителей купить здесь и сейчас счётчик, сигнализатор загазованности, шланг, кран и так далее. Специалист может только рекомендовать заменить устаревшее оборудование», — пояснил эксперт.

Он посоветовал не открывать дверь, пока вы не удостоверитесь, что пришёл настоящий газовщик.

«Для этого позвоните в управляющую компанию, председателю товарищества собственников жилья и спросите, действительно ли проходит проверка. Внимательно изучите удостоверение и спецодежду сотрудника. Что делать, если вы запустили мошенников в квартиру? Под любым предлогом уговорите злоумышленников уйти (вас вызвали срочно на работу или тому подобное). Обратитесь за помощью к родственникам или соседям. Если и это не помогло, позвоните в полицию — мошенники стремительно покинут квартиру, чтобы не встретиться с представителями правоохранительных органов», — заключил Волков.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил в беседе с RT, что мошенническая схема, связанная с установкой приложения ЕМИАС, может обернуться серьёзными последствиями для граждан, если они попадутся на уловку.