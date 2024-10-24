Специалист Волков предупредил о мошенничестве с заменой газовых счетчиков

«Для этого позвоните в управляющую компанию, председателю товарищества собственников жилья и спросите, действительно ли проходит проверка. Внимательно изучите удостоверение и спецодежду сотрудника. Что делать, если вы запустили мошенников в квартиру? Под любым предлогом уговорите злоумышленников уйти (вас вызвали срочно на работу или тому подобное). Обратитесь за помощью к родственникам или соседям. Если и это не помогло, позвоните в полицию — мошенники стремительно покинут квартиру, чтобы не встретиться с представителями правоохранительных органов», — заключил Волков.