Специалист Волков предупредил о мошенничестве с заменой газовых счетчиков

По его словам, чаще всего злоумышленники используют такой способ манипуляции, как внезапная проверка счётчика.
«Она в принципе невозможна, так как настоящие специалисты газовой службы в обязательном порядке уведомляют управляющую компанию или ТСЖ о плановой проверке за 20—30 дней до её начала, а затем повторно оповещают жильцов дома за несколько дней до прихода», — объяснил собеседник RT.
Также, как объяснил Волков, мошенники, как правило, говорят о вступлении в силу нового закона об обязательной установке счётчиков.
«Счётчик понадобится, если вместе с плитой вы используете газовый котёл или водонагревающую газовую колонку. Настоящий газовик никогда не вынуждает потребителей купить здесь и сейчас счётчик, сигнализатор загазованности, шланг, кран и так далее. Специалист может только рекомендовать заменить устаревшее оборудование», — пояснил эксперт.
Он посоветовал не открывать дверь, пока вы не удостоверитесь, что пришёл настоящий газовщик.
«Для этого позвоните в управляющую компанию, председателю товарищества собственников жилья и спросите, действительно ли проходит проверка. Внимательно изучите удостоверение и спецодежду сотрудника. Что делать, если вы запустили мошенников в квартиру? Под любым предлогом уговорите злоумышленников уйти (вас вызвали срочно на работу или тому подобное). Обратитесь за помощью к родственникам или соседям. Если и это не помогло, позвоните в полицию — мошенники стремительно покинут квартиру, чтобы не встретиться с представителями правоохранительных органов», — заключил Волков.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил в беседе с RT, что мошенническая схема, связанная с установкой приложения ЕМИАС, может обернуться серьёзными последствиями для граждан, если они попадутся на уловку.