Сотрудники Boeing отвергли новые условия контракта и продолжают бастовать

В минувшую субботу руководители профсоюза достигли предварительной договоренности по новому контракту, который помимо прочего подразумевал повышение рабочим окладов на 35%, повышение бонусов и пенсионных отчислений. После этого профсоюз назначил голосование среди рабочих по новому контракту на минувшую среду.
«Это и есть рабочая демократия. И явное доказательство того, что происходит, когда компания год от года плохо обращается со своими сотрудниками, — заявил по итогам голосования со-президент профсоюза Джон Холден.— Рабочие в Америке знают, когда компания хочет только брать и брать. Рабочие Boeing показали свою твердую решимость вернуть себе то, что компания брала у них в течение последних более десяти лет. Десять лет сдерживания рабочих не могут пройти даром, поэтому мы будем продолжать переговоры, пока рабочие не почувствуют, что компания вернет им то, что брала у них все это время».
Забастовка около 33 тыс. рабочих на заводах Boeing началась 13 сентября. В последний раз подобная забастовка в компании была в 2008 году. На заводах, участвующих в акции протеста, в числе прочего производят Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолет компании. Рабочие изначально требовали повышения зарплаты на 40%, бонусов и отчислений компании в пенсионный фонд. Сначала компания хотела повысить оклады на 25%, но получила отказ профсоюза. Затем предложение было увеличено до 30%, на что бастующие снова не согласились.