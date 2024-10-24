Сотрудники Boeing отвергли новые условия контракта и продолжают бастовать

«Это и есть рабочая демократия. И явное доказательство того, что происходит, когда компания год от года плохо обращается со своими сотрудниками, — заявил по итогам голосования со-президент профсоюза Джон Холден.— Рабочие в Америке знают, когда компания хочет только брать и брать. Рабочие Boeing показали свою твердую решимость вернуть себе то, что компания брала у них в течение последних более десяти лет. Десять лет сдерживания рабочих не могут пройти даром, поэтому мы будем продолжать переговоры, пока рабочие не почувствуют, что компания вернет им то, что брала у них все это время».