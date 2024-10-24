Силуанов заявил, что механизм списания долгов регионов по бюджетным кредитам скоро примут

«Мы подготовили проект решения о списании задолженности ⅔ задолженности. Сумма составляет более 1 трлн рублей за шестилетний период, мы об этом говорили. Поэтому механизм будет принят до конца текущего года, даже раньше. Мы в ближайший месяц, я думаю, что сейчас согласуем с регионами с тем, чтобы этот механизм был рабочим, и для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности сделаем особенности, которые позволят направить эти средства на развитие субъектов Российской Федерации», — сказал Силуанов.
Ранее министр отмечал, что после списания задолженности по бюджетным кредитам долговая нагрузка регионов существенно снизится к 2030 году и, как ожидает Минфин, составит 14% от собственных доходов.
Законом предусмотрено списание ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам и выравнивание бюджетной обеспеченности регионов через механизм перераспределения дополнительных доходов. Предусматривается и расширение механизма списания задолженности субъектов РФ по реструктурированным бюджетным кредитам. К действующему механизму списания задолженности предлагается добавить возможность учета страховых взносов, поступающих от новых инвестпроектов в сфере туризма.