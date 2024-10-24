Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов заявил, что механизм списания долгов регионов по бюджетным кредитам скоро примут

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Механизм по списанию задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам будет принят в ближайшее время, он на стадии согласования с регионами. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы подготовили проект решения о списании задолженности ⅔ задолженности. Сумма составляет более 1 трлн рублей за шестилетний период, мы об этом говорили. Поэтому механизм будет принят до конца текущего года, даже раньше. Мы в ближайший месяц, я думаю, что сейчас согласуем с регионами с тем, чтобы этот механизм был рабочим, и для регионов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности сделаем особенности, которые позволят направить эти средства на развитие субъектов Российской Федерации», — сказал Силуанов.

Ранее министр отмечал, что после списания задолженности по бюджетным кредитам долговая нагрузка регионов существенно снизится к 2030 году и, как ожидает Минфин, составит 14% от собственных доходов.

Законом предусмотрено списание ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам и выравнивание бюджетной обеспеченности регионов через механизм перераспределения дополнительных доходов. Предусматривается и расширение механизма списания задолженности субъектов РФ по реструктурированным бюджетным кредитам. К действующему механизму списания задолженности предлагается добавить возможность учета страховых взносов, поступающих от новых инвестпроектов в сфере туризма.