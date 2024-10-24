Силуанов: средний размер страховой пенсии составит 24 тыс. рублей в 2025 году

«Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсии пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности, будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», — сказал министр.
Страховые пенсии в 2025 году могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ на конец 2024 года составляет 7,3%. Это следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025−2027 годы, подготовленных Минфином РФ.