Силуанов: средний размер страховой пенсии составит 24 тыс. рублей в 2025 году

«Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Пенсии пенсионерам, которые участвуют в трудовой деятельности, будут повышены с 1 января следующего года. Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», — сказал министр.