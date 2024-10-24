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Силуанов: РФ к 2030 году должна войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия к 2030 году должна войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025−2027 годы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы планируем войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации, в семь раз нарастив плотность промышленных роботов. Для этих целей предусмотрены ресурсы от 10 млрд [рублей] в 2025 году до 53 млрд [рублей] в 2027 году», — сказал министр.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума летом текущего года заявил о необходимости развития собственной технологической базы по производству роботов в стране. По его словам, такая возможность есть.