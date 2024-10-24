Силуанов: РФ к 2030 году должна войти в топ-25 ведущих стран по плотности роботизации

«Мы планируем войти в число 25 ведущих стран по плотности роботизации, в семь раз нарастив плотность промышленных роботов. Для этих целей предусмотрены ресурсы от 10 млрд [рублей] в 2025 году до 53 млрд [рублей] в 2027 году», — сказал министр.