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Силуанов надеется, что Бразилия продолжит работать над альтернативой SWIFT

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов надеется, что Бразилия в качестве председателя в БРИКС в 2025 году продолжит реализацию и имплементацию предложений по альтернативной финансово-расчетной платежной системе. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Министерства финансов и председатели центральных банков подготовили предложения лидерам стран. Эти предложения сформулированы в докладе. Лидеры, рассмотрев эти предложения, одобрили и договорились о дальнейшей проработке, разработке этих соображений, предложений. Надеюсь, что следующее председательство БРИКС в лице бразильской стороны поддержит и продолжит их реализацию и имплементацию», — сказал Силуанов.

Ранее он отметил, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, стороны обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы.

Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.