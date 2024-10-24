Силуанов надеется, что Бразилия продолжит работать над альтернативой SWIFT

«Министерства финансов и председатели центральных банков подготовили предложения лидерам стран. Эти предложения сформулированы в докладе. Лидеры, рассмотрев эти предложения, одобрили и договорились о дальнейшей проработке, разработке этих соображений, предложений. Надеюсь, что следующее председательство БРИКС в лице бразильской стороны поддержит и продолжит их реализацию и имплементацию», — сказал Силуанов.
Ранее он отметил, что создание единой валюты БРИКС не рассматривается, стороны обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы.
Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.