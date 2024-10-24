Силуанов: идея создания независимых расчетов получит развитие в БРИКС

«О чем мы говорили на финансовом треке с министрами финансов и руководителями центральных банков? О том, что нам нужно создавать альтернативы действующей расчетно-финансовой системе. Запад пользуется своими возможностями по ограничению расчетов и ограничению “проводок” через коммерческие банки, которые, как правило, контролируются западными странами. Это создает основания для того, чтобы мы создавали не зависимые от политического влияния финансовые механизмы. Наше предложение было о том, чтобы задействовать современные цифровые возможности для обеспечения расчетов на пространстве стран БРИКС. Такие предложения были сформулированы, доложены лидерам стран, и это вошло в итоговую декларацию», — отметил Силуанов.