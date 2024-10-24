Силуанов: идея создания независимых расчетов получит развитие в БРИКС

«О чем мы говорили на финансовом треке с министрами финансов и руководителями центральных банков? О том, что нам нужно создавать альтернативы действующей расчетно-финансовой системе. Запад пользуется своими возможностями по ограничению расчетов и ограничению “проводок” через коммерческие банки, которые, как правило, контролируются западными странами. Это создает основания для того, чтобы мы создавали не зависимые от политического влияния финансовые механизмы. Наше предложение было о том, чтобы задействовать современные цифровые возможности для обеспечения расчетов на пространстве стран БРИКС. Такие предложения были сформулированы, доложены лидерам стран, и это вошло в итоговую декларацию», — отметил Силуанов.
«Сразу хочу сказать, что не все страны БРИКС однозначно отреагировали. Кого-то устраивает и действующая система. Но мы видим, что эта система стала политизирована. Мы не можем допускать, чтобы третьи страны вмешивались в нашу торговлю, расчеты
16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.
Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.