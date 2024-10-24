Силуанов: федеральный бюджет готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1%

«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14−16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.