«Возвращаясь к вопросу о стоимости размещения и стоимости привлечения. Средний размер ставки Банка России, который учтен в расчетах федерального бюджета в доходах и расходах, — 15,1%. Горизонт, который нам изначально давал Центральный банк, — 14−16%. То есть примерно это половина», — сказал Силуанов.
Силуанов: федеральный бюджет готовили исходя из ключевой ставки ЦБ в 15,1%
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ готовили исходя из ключевой ставки Банка России в 15,1%, горизонт был 14−16%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2025—2027 годов.