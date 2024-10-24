Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи

В компании отметили, что представители бизнес-структур, специализирующихся на производстве систем изоляции сжиженного природного газа (СПГ) для газовозов, посетили Вятский фанерный комбинат в Кирове и познакомились с производством спецпродукции. В состав делегации входили аудиторы одного из крупнейших производителей мембранной изоляции MARK III для танкеров-СПГ в Корее — компании DongSung Finetec, выпускающей мембраны для 35−40 танкеров ежегодно. Потенциальных заказчиков познакомили с производством цеха поперечной фанеры, где производят фанеру Segezha-LNG, которая предназначена для обшивки резервуаров газовозов, в которых размещается сжиженный природный газ. Прочностные характеристики фанеры позволяют выдерживать нагрузки в условиях экстремально низких температур и высокого давления, а также минимизировать испарение СПГ во время длительного морского фрахта.