Segezha Group намерена выйти на рынок Южной Кореи

«Лесопромышленный холдинг Segezha Group готов поставлять высокотехнологичную продукцию — танкерную фанеру заказчикам из Южной Кореи. В настоящее время высокопрочная фанера Segezha LNG ежемесячно производится в интересах заказчиков из Китая. За счет новых соглашений в сегменте судостроения Южной Кореи объем производства спецпродукции на Вятском фанерном комбинате вырастет не менее чем на 25%», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что представители бизнес-структур, специализирующихся на производстве систем изоляции сжиженного природного газа (СПГ) для газовозов, посетили Вятский фанерный комбинат в Кирове и познакомились с производством спецпродукции. В состав делегации входили аудиторы одного из крупнейших производителей мембранной изоляции MARK III для танкеров-СПГ в Корее — компании DongSung Finetec, выпускающей мембраны для 35−40 танкеров ежегодно. Потенциальных заказчиков познакомили с производством цеха поперечной фанеры, где производят фанеру Segezha-LNG, которая предназначена для обшивки резервуаров газовозов, в которых размещается сжиженный природный газ. Прочностные характеристики фанеры позволяют выдерживать нагрузки в условиях экстремально низких температур и высокого давления, а также минимизировать испарение СПГ во время длительного морского фрахта.
«В последние годы наша компания активно работала над выходом на узкоспециализированный рынок танкерной фанеры. На данный момент мы не только наладили производство этой продукции, но и прошли строжайшие сертификационные процедуры по стандартам GTT, подтверждающие ее высокое качество и надежность, необходимые при транспортировке сжиженного природного газа», — подчеркнул президент Segezha Group Александр Крещенко.
По его словам, несмотря на то что сегодня эта продукция ориентирована на зарубежных клиентов, объем производственных мощностей фанерных комбинатов позволит удовлетворить и потенциальный запрос российских судостроительных заводов.