Российский фондовый рынок упал до минимума за месяц

Поводом для такого движения аналитики называют опасения рынка по поводу ключевой ставки. Заседание совета директоров Центробанка состоится в пятницу, 25 октября, при этом консенсус по поводу решения о ставке слабеет. На фоне последней статистики, свидетельствующей о нарастающей инфляции, все больше аналитиков ожидают роста ставки до 21 процента, а не до 20-ти.