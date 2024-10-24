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Россиян научили, как правильно утилизировать ненужные банковские карты

Уничтожение банковских карт — это достаточно простой и отлаженный процесс. В условиях современного цифрового банкинга любой клиент может через большинство приложений заблокировать свою карту без возможности разблокировки, рассказал Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия».

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, что делать с самой картой дальше решает владелец: некоторые собирают их в связи с их уникальным или красивым дизайном, а некоторые их разрезают.

«Однако стоит помнить, что для действительного гашения карты необходимо повредить разрезом магнитную полосу и чип, то есть важно сделать минимум два разреза», — объясняет финансист.

При сдаче банковской карты в отделении банка подписывается специальное заявление на закрытие карты, а затем сотрудник банка обязан ее в присутствии клиента уничтожить — либо так, как уже было указано выше, либо с помощью специального измельчителя документов, который предназначен в том числе для уничтожения банковских карт.

Эксперт считает важным напомнить, что уничтожение карты и предоставление заявления о ее закрытии не всегда подразумевают закрытие банковского счета, так как «карты и счет — это как своего рода ключ и сейф».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».