Россиян научили, как правильно утилизировать ненужные банковские карты

При сдаче банковской карты в отделении банка подписывается специальное заявление на закрытие карты, а затем сотрудник банка обязан ее в присутствии клиента уничтожить — либо так, как уже было указано выше, либо с помощью специального измельчителя документов, который предназначен в том числе для уничтожения банковских карт.