Россиян научили, как правильно утилизировать ненужные банковские карты

По его словам, что делать с самой картой дальше решает владелец: некоторые собирают их в связи с их уникальным или красивым дизайном, а некоторые их разрезают.
«Однако стоит помнить, что для действительного гашения карты необходимо повредить разрезом магнитную полосу и чип, то есть важно сделать минимум два разреза», — объясняет финансист.
При сдаче банковской карты в отделении банка подписывается специальное заявление на закрытие карты, а затем сотрудник банка обязан ее в присутствии клиента уничтожить — либо так, как уже было указано выше, либо с помощью специального измельчителя документов, который предназначен в том числе для уничтожения банковских карт.
Эксперт считает важным напомнить, что уничтожение карты и предоставление заявления о ее закрытии не всегда подразумевают закрытие банковского счета, так как «карты и счет — это как своего рода ключ и сейф».
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