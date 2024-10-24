Россиян научили, как избежать проблем со старыми долларами на отдыхе

«Соответственно одна из главных наших рекомендаций организованным туристам — оплачивать тур и сопутствующие услуги в турфирме в рублях, то есть и перелет, и трансферы, и экскурсии. Другой вариант — рассмотреть покупку национальной валюты в России: например, дирхамы, отправляясь в ОАЭ, или баты — в Таиланд. Их предлагают российские банки. Это выгодно, если вы едете именно в страну валюты. Но если вы покупаете юани и планируете их обменять в другой стране, надо помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар, что приводит к невыгодному курсу, причем разница может достигать от 7 до 14%», — отметил Дмитрий Горин.