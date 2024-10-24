Россиян научили, как избежать проблем со старыми долларами на отдыхе

«Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону. Эти проблемы мы фиксируем во многих странах, и это, как правило, самые популярные у россиян направления — Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Поэтому, планируя туда поездку, надо учитывать, что старые купюры могут просто не принять», — цитирует Дмитрия Горина пресс-служба РСТ.
Эксперт объясняет, что в банках и обменных пунктах тщательно изучают состояние купюр и наличие надписей или других повреждений также может стать поводом для отказа в обмене. Плюс к этому, многие страны периодически меняют купюры старого образца на новые.
«Соответственно одна из главных наших рекомендаций организованным туристам — оплачивать тур и сопутствующие услуги в турфирме в рублях, то есть и перелет, и трансферы, и экскурсии. Другой вариант — рассмотреть покупку национальной валюты в России: например, дирхамы, отправляясь в ОАЭ, или баты — в Таиланд. Их предлагают российские банки. Это выгодно, если вы едете именно в страну валюты. Но если вы покупаете юани и планируете их обменять в другой стране, надо помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар, что приводит к невыгодному курсу, причем разница может достигать от 7 до 14%», — отметил Дмитрий Горин.
Эксперт добавил, что еще одним вариантом выхода из ситуации являются евро. «Удобнее иметь эту валюту, так как с ней меньше проблем. Но здесь также есть важная рекомендация — выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, так как с купюрами 200 и 500 возникают трудности в торговых точках ряда стран. Разменять их на более мелкие в обменном пункте нельзя, только в банке при наличии паспорта», — отметил вице-президент РСТ.
Как напомнил Дмитрий Горин, отечественные банки принимают любые долларовые купюры. Поэтому можно обменять старые доллары на новые еще до отъезда из РФ. Но в этом случае россияне потеряют деньги на разнице обменных курсов.
«Часть туристов пользуется картами Visa и MasterCard банков третьих стран, чтобы осуществлять безналичные платежи. Такие карты можно оформить и удаленно. Кроме того, в ряде стран работают карты UnionPay российских банков. Правда, их также принимают не все торговые точки, а платежи проходят не всегда оперативно. Например, в последнее время у некоторых туристов были проблемы с оплатой такими картами в Турции», — добавил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».