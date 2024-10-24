«Мы действительно наблюдаем в конце третьего, в начале четвертого квартала, по некоторым признакам, все-таки охлаждение экономики. Вполне естественно, она реагирует на принятые решения, вот эту оценку мы подтверждаем», — сказал он.
Решетников: экономика РФ демонстрирует признаки «охлаждения»
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Экономика в конце третьего — начале четвертого квартала демонстрирует признаки «охлаждения». Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на лекции во Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ).