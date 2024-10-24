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Путин: РФ направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельхозпродукции за 2024 год

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции России за последний год превысил 100 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в формате аутрич / БРИКС плюс в Казани.

Источник: Reuters

«Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год [Россия] направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей», — сказал глава государства.