«Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год [Россия] направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей», — сказал глава государства.
Путин: РФ направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельхозпродукции за 2024 год
КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Экспорт сельскохозяйственной продукции России за последний год превысил 100 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в формате аутрич / БРИКС плюс в Казани.