Путин: РФ направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельхозпродукции за 2024 год

«Россия вносит серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной и энергетической безопасности. Только за последний год [Россия] направила на экспорт свыше 100 млн тонн сельскохозяйственной продукции, вышли в лидеры по поставкам зерновых, удерживаем ведущие позиции на рынке энергоносителей», — сказал глава государства.