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Путин назвал энергобаланс РФ одним из самых «зеленых» в мире

Страна находится в лидерах по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, заявил президент Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/ «БРИКС плюс» в Казани.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых “зелёных” в мире», — сказал он.

Глава государства также пригласил все заинтересованные страны к развитию коридора «Север-Юг» и Севморпути.

Кроме того, российский лидер предложил обсудить идею создания собственной экономической платформы БРИКС.

«Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема рождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик», — отметил Путин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».