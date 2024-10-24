Путин назвал энергобаланс РФ одним из самых «зеленых» в мире

«Наша страна является одним из лидеров по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов, а ее энергобаланс один из самых “зелёных” в мире», — сказал он.
Глава государства также пригласил все заинтересованные страны к развитию коридора «Север-Юг» и Севморпути.
Кроме того, российский лидер предложил обсудить идею создания собственной экономической платформы БРИКС.
«Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема рождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик», — отметил Путин.
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