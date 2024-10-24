Новая официальная версия приложения Сбера пропала из App Store

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Очередная официальная версия мобильного приложения Сбербанка «Бюджет онлайн» больше не доступна в магазине приложений App Store, убедились корреспонденты ТАСС.
Установить приложение для операционной системы iOS теперь можно в офисе банка или вызвав сотрудника выездного сервиса (услуга бесплатна, но есть не во всех населенных пунктах).
Сбербанк 22 октября разместил в App Store новую официальную версию приложения «Сбербанк онлайн» под названием «Бюджет онлайн» для владельцев iPhone. В банке отмечали, что до конца года новых версий в App Store не появится.