На домик в деревне: расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза

Расходы казны на сельскую ипотеку в следующем году вырастут в 1,6 раза по сравнению с 2024-м. Власти планируют направить на нее 40,7 млрд рублей, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету на новый проект финансового плана («Известия» его изучили). Увеличение связано с повышением ключевой ставки до 19% и лимитов по выдачам кредитов. Раньше оформление сельской ипотеки часто прекращали из-за нехватки выделенных средств. Будет ли субсидий на следующий год достаточно, чтобы программа продолжала работать, и как она помогает развитию сел — в материале «Известий».
Почему растут расходы на сельскую ипотеку
В 2024-м на финансирование сельской ипотеки предусмотрено 24,5 млрд рублей из федерального бюджета. На начало октября на эти цели выделена уже вся сумма, сообщили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты (СП). В 2025-м расходы казны на льготную программу вырастут на 66% по сравнению с 2024-м — до 40,7 млрд, следует из заключения комитета ГД по бюджету и налогам на проект финансового плана на 2025−2027 годы (редакция изучила документ).
Увеличение трат на льготные кредиты в 2025-м связано с ростом в этом году ключевой, объяснили в СП. С начала года Центробанк последовательно ее повышал с 16 до 19% в связи с ускорением инфляции. Следующее заседание по ставке пройдет 25 октября.
— В 2024-м ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки, что еще раз увеличит объемы необходимых субсидий от государства для действия программы, — отметил ведущий аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Справка «Известий»
Сельская ипотека действует в РФ с 2020 года. Программа позволяет взять жилищный кредит на сумму до 6 млн рублей под 3% годовых на покупку или строительство жилья на сельских территориях с населением не более 30 тыс. человек. Оператор программы — Минсельхоз, а ее основной участник — Россельхозбанк.
В этом году ранее заложенных на сельскую ипотеку расходов не хватило. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 6,4 млрд рублей на программу, напомнил Владимир Чернов. С помощью этой суммы власти просубсидируют 148,2 тыс. ранее выданных займов.
Как считает эксперт, выделенных в следующем году средств хватит только на время, а для бесперебойной работы их будет недостаточно. Субсидии рассчитаны с дефицитом, так как количество желающих превысит лимиты достаточно скоро, согласился научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Александр Арский.
«Известия» обратились в Минфин с просьбой прокомментировать рост трат на жилищные кредиты. Там порекомендовали обратиться в Минсельхоз. Редакция направила запрос в ведомство.
Плюсы и минусы сельской ипотеки
В работе сельской ипотеки часто случаются перебои, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. По его словам, в 2024-м они начались после исчерпания лимита субсидий на ее выдачу на фоне повышенного спроса в июле и августе. Аналогичная ситуация произошла в 2022-м, 2021-м и 2020-м. А в прошлом году предоставление таких ссуд приостановили после внепланового повышения ключевой до 12% в августе, напомнил эксперт.
Выдачи сельской ипотеки неоднократно приостанавливались, тогда как по другим программам даже в период роста ключевой не приходилось прибегать к подобным мерам, говорится в сентябрьском отчете СП по льготной ипотеке. Риски, связанные с недостатком средств, нивелировались благодаря тому, что «Дом.РФ» регулярно прогнозировал потребность в бюджетных средствах и оперативно доводил эти данные до Минфина. Помимо этого, в случае с сельской ипотекой выдачу каждого кредита приходилось согласовывать с Минсельхозом — с другими госпрограммами такого не было.
Потенциальные заемщики по сельской ипотеке испытывают трудности из-за подготовки необходимых документов, отмечали в Счетной палате. При этом кредитные договоры с ними могут не заключить, если Минсельхоз не включит их в специальный реестр.
Банк ВТБ и банк «Дом.РФ» ранее сообщали «Известиям» о недостатках программы «Сельская ипотека», связанных с распределением лимитов по программе и отсутствием оперативной и открытой информации о работе программы.
Тем не менее сельская ипотека — один из самых мощных стимулов профилактики оттока аграриев в крупные города, отметил экономист РУДН Александр Арский. Уезжают они как раз из-за недостаточно комфортного жилья и проблемы ветхого фонда. Программа позволяет им решить эту проблему.
По статистике Минсельхоза, 86% недвижимости в рамках этой программы покупают или строят на сельских территориях, а остальные 14% — в сельских агломерациях, отметил Владимир Чернов. Более того, почти 50% заемщиков переселяются на сельские территории из крупных городов. Это показывает, что программа активно способствует их развитию, заключил эксперт.
Тем не менее стоимость возведения жилья в сельской местности будет расти, считает независимый эксперт Андрей Бархота. Главная предпосылка — подорожание стройматериалов, в первую очередь кирпича и бруса — именно они чаще всего используются для домов в деревне. На этом фоне особенно важно сохранить сельскую ипотеку, которая поможет сохранить доступность жилья в сельской местности, считает эксперт.