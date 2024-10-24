На домик в деревне: расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза

Расходы казны на сельскую ипотеку в следующем году вырастут в 1,6 раза по сравнению с 2024-м. Власти планируют направить на нее 40,7 млрд рублей, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету на новый проект финансового плана («Известия» его изучили). Увеличение связано с повышением ключевой ставки до 19% и лимитов по выдачам кредитов. Раньше оформление сельской ипотеки часто прекращали из-за нехватки выделенных средств. Будет ли субсидий на следующий год достаточно, чтобы программа продолжала работать, и как она помогает развитию сел — в материале «Известий».