Механизм торговли металлами внутри БРИКС приведет к формированию справедливой конкуренции

КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Создание механизма торговли металлами внутри стран БРИКС позволит сформировать справедливую и равноправную конкуренцию на основе биржевых принципов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.
«Механизм будет включать в себя создание инструментов ценовых индикаторов на металлы, стандартов производства и торговли слитками, аккредитации участников рынка, клиринга и аудита внутри стран БРИКС, а страны-участники — иметь надежный способ устойчивой биржевой торговли внутри объединения» — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба Минфина.
Биржа драгоценных металлов БРИКС, по данным министерства, станет ключевым регулятором цен на драгоценные металлы.
16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.
Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.