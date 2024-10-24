Механизм торговли металлами внутри БРИКС приведет к формированию справедливой конкуренции

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа — развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.