Конфликт покурений. Обсуждается запрет продажи сигарет всем родившимся после 2009 года

Минздрав 19 октября 2024 года направил профильным ведомствам проект заключения правительства РФ на законопроект, запрещающий продажу табачных изделий и никотиносодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года. Министерство предлагает поддержать законопроект при условии его доработки, следует из текста документа, имеющегося в распоряжении «Ъ». Сам законопроект разработан и направлен на отзыв в правительство в сентябре этого года фракцией «Новые люди» в Госдуме, где «Ъ» сообщили, что отзыв от исполнительной власти пока не получили.