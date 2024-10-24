Каким будет курс рубля 25 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль в четверг пытался наступать на юань на Мосбирже, однако прожать курс ниже 13,5 не удалось. Курс рубля к доллару, рассчитываемый ЦБ на завтра, символически повысился — до 96,74. Поддержки со стороны подготовки компаний к фискальным платежам пока хватает лишь на сдерживание ослабления рубля. Все указывает на повышенный спрос на иностранную валюту, в то время как ее предложение ограничено. В конце осени-начале зимы сезонно возрастает спрос на импорт, предновогодний эффект может оказать давление на рубль и в этом году. Между тем завтра ЦБ, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 20%. Это позитивно для нацвалюты, при этом реальный эффект от повышения ставки может транслироваться ближе к концу года. Ожидания на пятницу по курсу рубля к юаню — 13,3−13,6, по курсу рубля к доллару — 95−97.