Каким будет курс рубля 25 октября 2024: прогноз эксперта

Продажи спровоцировал ряд причин: новые санкционные угрозы, ускорение недельной инфляции, о чем Росстат сообщил накануне, ожидание в связи с этим более жесткой риторики Банка России на завтрашнем заседании.
Курс рубля в целом формировался нейтрально. Цены на нефть двигались волатильно — после утреннего импульса роста к $76,5 котировки Brent ушли ниже $75. Предварительные октябрьские индексы экономической активности PMI в еврозоне и США вышли лучше ожиданий, исключая PMI для сектора услуг европейских стран, который немного не дотянул до прогноза.
Завтра инвесторы обратят внимание на статистику по базовым заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь. Квартальную финотчетность представят Sanofi, Colgate-Palmolive, Aon. На российском рынке советы директоров Лукойла и Headhunter обсудят выплату дивидендов.
Удержание планки в 2700 п. технически позитивный момент, завтра по факту определенности по ключевой ставке, если шаг повышения не превысит ожидаемые 100 б.п., возможна активизация покупок, сдерживать которую могут приближение выходных и вероятная склонность рубля к укреплению на пиковой поддержке со стороны налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 октября — 2680−2780 п.
Рубль в четверг пытался наступать на юань на Мосбирже, однако прожать курс ниже 13,5 не удалось. Курс рубля к доллару, рассчитываемый ЦБ на завтра, символически повысился — до 96,74. Поддержки со стороны подготовки компаний к фискальным платежам пока хватает лишь на сдерживание ослабления рубля. Все указывает на повышенный спрос на иностранную валюту, в то время как ее предложение ограничено. В конце осени-начале зимы сезонно возрастает спрос на импорт, предновогодний эффект может оказать давление на рубль и в этом году. Между тем завтра ЦБ, вероятнее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 20%. Это позитивно для нацвалюты, при этом реальный эффект от повышения ставки может транслироваться ближе к концу года. Ожидания на пятницу по курсу рубля к юаню — 13,3−13,6, по курсу рубля к доллару — 95−97.
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