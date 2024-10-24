Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Импорт сливочного масла в РФ вырос на 9%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Импорт сливочного масла в Россию с начала 2024 года вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 110,2 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Источник: Freepik

«По данным ФГИС “ВетИС” по состоянию на 22 октября 2024 года, в Россию с начала года ввезено на 9% больше сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 110,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основным поставщиком сливочного масла в Россию является Белоруссия. С начала года из республики отгружено 89 тыс. тонн продукции.

О ситуации со сливочным маслом.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза РФ сообщили, что министерство принимает меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

В министерстве также отметили, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, по итогам 2024 года ожидается увеличение объемов его выпуска.

Согласно опубликованным 23 октября данным Росстата, цены на сливочное масло в России за неделю выросли на 1,6%, с начала года — на 23,43%.