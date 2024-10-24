ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в 2025 году на 5,8%

В 2024 году рост тарифов составил 7,2%, в 2023 году — 5,994%.
Приказ может вступить в силу с 1 января 2025 года.
«Предлагается установить тарифы по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. Тарифы индексируются по принципу “инфляция минус”, — сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.
В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино может быть повышен с 3 372,98 рубля до 3 568,42 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье — Пурпе может подняться с 547,09 рубля до 578,79 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба — Тайшет может быть повышен с 869,72 рубля до 920,11 рубля за тонну (без НДС).
Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.