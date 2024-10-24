ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в 2025 году на 5,8%

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино может быть повышен с 3 372,98 рубля до 3 568,42 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье — Пурпе может подняться с 547,09 рубля до 578,79 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба — Тайшет может быть повышен с 869,72 рубля до 920,11 рубля за тонну (без НДС).