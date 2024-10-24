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ФАС предложила повысить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в 2025 году на 5,8%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать в 2025 году на уровне 5,8% тарифы на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. Это следует из проекта приказа службы, размещенного на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В 2024 году рост тарифов составил 7,2%, в 2023 году — 5,994%.

Приказ может вступить в силу с 1 января 2025 года.

«Предлагается установить тарифы по транспортировке нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов. Изменение тарифов необходимо для обеспечения операционных расходов, а также в связи с реализацией инвестиционных программ и реконструкциями магистральных трубопроводов. Тарифы индексируются по принципу “инфляция минус”, — сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино может быть повышен с 3 372,98 рубля до 3 568,42 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье — Пурпе может подняться с 547,09 рубля до 578,79 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба — Тайшет может быть повышен с 869,72 рубля до 920,11 рубля за тонну (без НДС).

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.