Эксперт раскрыл, откуда взялось название «доллар»

По его словам, до появления доллара в обороте Северной и Южной Америки была масса самых разных валют. «Первыми открывать Америку поплыли испанцы, и вместе с ними в оборот вошли песо», — говорит эксперт.
Также в Штатах появились шотландский dollar и немецкие талеры, название которых в разных странах звучало по-разному: talar (Саксония), tallero (Италия), tolar (Словения), talari (Эфиопия), tala (Самоа), dala (Гавайи), daalder (Нидерланды), daler (Дания и Швеция).
Кроме того, в колониях в обороте были фунты, шиллинги, пенсы, испанские серебряные реалы и золотые дублоны.
«Вот это скопище валют самых разных стран и монетных дворов в американском правительстве решили называть “долларами”», — рассказывает Тимофеев.
Во времена Войны за независимость США 1775 — 1783 годов в стране появилась необходимость чеканки собственной континентальной валюты — доллара. Первое время он почти ничего не стоил и обращался так же, как и остальные валюты.
«Мало того, за время войны континентальный бумажный доллар настолько обесценился по отношению к серебряным монетам других валют, что, если в начале войны один бумажный доллар был приравнен к одной серебряной монете, то к концу баталий Севера и Юга уже 170 бумажных долларов приравнивали к одной серебряной монете», — объясняет Тимофеев.
Первые доллары печатались в черно-белом варианте, и только в 1928 году их сделали «зелеными», более располагающими к приобретению.
Мало кто знает, что всем известный знаменитый дизайн купюры придумал художник из России, Сергей Макроновский, после эмиграции. Макроновский на одной стороне купюры изобразил элементы Большой печати США, орлана с веткой оливы и стрелами и пирамиду со «Всевидящим оком», как некоторые считают, знаком масонов — «Великого Архитектора Вселенной». На другой стороне были профили великих американских деятелей.
Есть мнение, что к дизайну современной купюры отчасти приложил руку Николай Рерих, великий русский художник.
«Новые оттенки долларовых купюр — оттенки жёлтого и розового — связаны с защитой от подделок, ведь в настоящее время более ⅔ оборота бумажных банкнот, а это 0,7 триллиона долларов, находятся в обороте за пределами США», — рассказал Александр Тимофеев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».