Эксперт раскрыл, откуда взялось название «доллар»

«Мало того, за время войны континентальный бумажный доллар настолько обесценился по отношению к серебряным монетам других валют, что, если в начале войны один бумажный доллар был приравнен к одной серебряной монете, то к концу баталий Севера и Юга уже 170 бумажных долларов приравнивали к одной серебряной монете», — объясняет Тимофеев.