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Эксперт объяснил, можно ли считать банковские вклады совместным имуществом

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в интервью NEWS.ru, что все имущество супругов делится пополам, включая их деньги на банковских вкладах, которые являются совместным имуществом.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail

Сергей Гаврилов пояснил: «Если семья хочет продать квартиру и эта квартира приобретена в браке, то имущество принадлежит супругам поровну. Это касается дома, квартиры, дачи, земельных участков, автомобилей, предметов искусства, техники и денег на банковских счетах».

Парламентарий отметил, что продажа любого имущества из совместно нажитого возможна только с согласия супруга. Депутат напомнил, что для сделки понадобится нотариальное согласие.

«Исключение составляет подаренное или унаследованное имущество, им собственник распоряжается единолично. Правило распоряжения совместно нажитым имуществом супругов не работает, если они заключали брачный договор, который устанавливает другой режим владения», — подытожил Сергей Гаврилов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».