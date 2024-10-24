Экономический спад вынуждает Китай урезать закупки угля

Аналитик CCTD Ли Сюэган заявил: «Мы не ожидаем значительных улучшений, которые могли бы поддержать рост цен в следующем году». Ассоциация предупредила о потенциале роста цен на фоне усилий Пекина по стимулированию экономики и влияния погодных условий. Холодные фронты, вызванные феноменом Ла-Нинья, могут увеличить цены до 900 юаней ($126) за тонну, поднявшись с нынешнего уровня около 850 юаней. Длительность их нахождения на этом уровне будет зависеть от продолжительности похолодания, отметил Ли.