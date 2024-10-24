Экономический спад вынуждает Китай урезать закупки угля

Импорт энергоугля из Индонезии, России, Австралии и даже отдаленных стран, таких как Колумбия, привел к значительным убыткам для китайских покупателей, как заявила ведущая торговая организация страны на брифинге в среду.
Рост внутреннего производства наряду с требованиями Пекина по обеспечению энергетической безопасности способствовали увеличению закупок угля в последние годы, что привело к избытку на рынке. Однако слабая экономика затрудняет реализацию этих излишков. Цены оставались практически неизменными последние месяцы, несмотря на высокий летний спрос на электроэнергию и необходимость подготовки к зиме.
Неопределенность в экономической сфере, связанную с напряженной предвыборной ситуацией в США и угрозой новых торговых конфликтов с администрацией Трампа, также вызывает беспокойство среди китайских импортеров.
Аналитик CCTD Ли Сюэган заявил: «Мы не ожидаем значительных улучшений, которые могли бы поддержать рост цен в следующем году». Ассоциация предупредила о потенциале роста цен на фоне усилий Пекина по стимулированию экономики и влияния погодных условий. Холодные фронты, вызванные феноменом Ла-Нинья, могут увеличить цены до 900 юаней ($126) за тонну, поднявшись с нынешнего уровня около 850 юаней. Длительность их нахождения на этом уровне будет зависеть от продолжительности похолодания, отметил Ли.
Эксперты ожидают, что импорт угля в Китай снизится в 2025 году. По прогнозу аналитика Эми Сюй из Fenwei Energy Information Service Co., ожидается годовое сокращение импорта на 4% до 490 миллионов тонн.
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