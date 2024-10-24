ДОМ.РФ: число ДДУ на жилье в РФ по итогам 2024 года может сократиться на 28%

«Уровень продаж больше 500 тыс. ДДУ будет в этом году обеспечен. И я надеюсь, хотя прогноз достаточно пессимистичный, почти столько, сколько нужно, будет продано и в следующем году. Не забываем о том, что с 2020 года, когда действовали разнообразные льготные программы и рыночная ставка была крайне низкой — 8−9%, застройщики смогли сформировать запас проданного жилья», — резюмировал эксперт.