ДОМ.РФ: число ДДУ на жилье в РФ по итогам 2024 года может сократиться на 28%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Число договоров долевого участия (ДДУ), которые будут заключены по итогам 2024 года, снизится на 28,3% по сравнению с 2023 годом, и составит 554 тыс. соглашений. Такой прогноз представил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе III Всероссийского строительного конгресса «Создание» в Москве.
Так, согласно его презентации, в 2023 в РФ было 773 тыс. ДДУ на жилую недвижимость. Прогноз на 2024 год — 554 тыс. соглашений, на 2025 — 476 тыс. ДДУ или на 14% меньше относительно прогноза на 2024 год, а на 2026 год — рост на 8,8% по сравнению с прогнозом на 2025 год — до 518 тыс. договоров.
Гольдберг напомнил, что для достижения обеспеченности жильем в 33 кв. м на россиянина к концу 2030 года (одна из национальных целей РФ) ввод жилья должен составлять примерно 120 млн кв. м каждый год. Из них 50−60 млн кв. м должен быть объем ежегодного ввода многоквартирного жилья, чтобы отрасль оставалась сбалансированной. Этот масштаб, по его словам, достигается при заключении в год 500−600 тыс. ДДУ.
«Уровень продаж больше 500 тыс. ДДУ будет в этом году обеспечен. И я надеюсь, хотя прогноз достаточно пессимистичный, почти столько, сколько нужно, будет продано и в следующем году. Не забываем о том, что с 2020 года, когда действовали разнообразные льготные программы и рыночная ставка была крайне низкой — 8−9%, застройщики смогли сформировать запас проданного жилья», — резюмировал эксперт.