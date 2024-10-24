Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти рухнули

С того момента нефть подешевела еще на три процента, эталонный сорт Brent по состоянию на 24 октября торгуется в районе 75 долларов за баррель. При этом даже на таком уровне она удерживается за счет опасений по поводу эскалации на Ближнем Востоке, что может повлиять на текущий уровень добычи.