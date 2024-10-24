Число покупок кофе с собой увеличилось на 14% за год

Спрос на такие напитки в Москве и Санкт-Петербурге вырос на 5% и 9% соответственно. При этом цены росли быстрее всего в Санкт-Петербурге, где средний чек достиг 219 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. В Москве же средняя стоимость увеличилась до 211 рублей, что на 10% выше прошлогодних показателей.