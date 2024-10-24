Число покупок кофе с собой увеличилось на 14% за год

Анализ основывался на обезличенных данных о продажах как из сетевой, так и традиционной розницы. В категорию «кофе навынос» включались напитки объемом 200−400 мл из заведений питания или напрямую указанные в чеках как «кофе навынос» или «кофе с собой».
Спрос на такие напитки в Москве и Санкт-Петербурге вырос на 5% и 9% соответственно. При этом цены росли быстрее всего в Санкт-Петербурге, где средний чек достиг 219 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. В Москве же средняя стоимость увеличилась до 211 рублей, что на 10% выше прошлогодних показателей.
По мнению Ольги Лебединской, доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, популярность формата навынос в первую очередь связана с молодежной аудиторией. Эксперт указывает на интериоризацию как ключевой фактор, поясняя, что молодое поколение гораздо легче усваивает и принимает «внешние» культурные нормы как собственные внутренние потребности.
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