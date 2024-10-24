БРИКС завершит эпоху западного зернового господства, считают эксперты

По данным Союза экспортеров зерна, с учетом расширения БРИКС с 2024 года, страны-участницы соберут в текущем году 1,24 миллиарда тонн зерна — 44% от мирового производства. США занимают второе место с объемом 450 миллионов тонн, но четыре из первой пятерки представляют страны БРИКС: Китай — первое место, Индия — третье, Россия — четвёртое, Бразилия — пятое. Они в три раза превосходят США по объему производства.
Аналитики сходятся во мнении, что сегодня более справедливо, чтобы страны БРИКС определяли тенденции на мировом рынке зерна. Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова, убеждена, что новая биржа может способствовать установлению справедливых цен на зерновые, учитывая интересы всех участников рынка. «Более того, цена может формироваться для внутреннего рынка БРИКС с небольшим дисконтом, и для внешнего рынка — по рыночной цене», — говорит она.
Генеральный директор компании по поставкам зерновых «Землица» Наталья Згурская считает, что «в рамках зерновой и товарной биржи БРИКС будет создана и общая система расчетов, в которой собираются уйти от доллара».
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов убежден, что «в практическом плане новая биржа может исключать из своих торгов расчетные фьючерсные контракты на продовольствие, чтобы избежать спекуляций, а также допускать к торгам на этой торговой площадке только участников БРИКС». Чернов обращает внимание, что «в первую очередь необходимо решать сложности с трансграничными денежными переводами, а во вторую — с логистикой и страхованием поставок».
Обсудить идею создания зерновой биржи, которая в будущем может стать полноценной товарной биржей, предложил на саммите БРИКС президент России Владимир Путин. По его словам, открытие зерновой биржи БРИКС станет важным шагом к формированию справедливых индикаторов стоимости зерна на международном рынке, поможет «защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания».
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