БРИКС завершит эпоху западного зернового господства, считают эксперты

Аналитики сходятся во мнении, что сегодня более справедливо, чтобы страны БРИКС определяли тенденции на мировом рынке зерна. Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова, убеждена, что новая биржа может способствовать установлению справедливых цен на зерновые, учитывая интересы всех участников рынка. «Более того, цена может формироваться для внутреннего рынка БРИКС с небольшим дисконтом, и для внешнего рынка — по рыночной цене», — говорит она.