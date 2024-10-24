Bloomberg: МВФ подтвердил, что баланс сил мировой экономики отходит от G7 к БРИКС

Ожидается, что большая доля роста в предстоящий период будет приходиться на такие мощные экономики БРИКС, как Россия, Китай, Индия и Бразилия. В то же время ожидаемый вклад членов G7, таких как США, Германия и Япония, был пересмотрен в сторону понижения.
В то же время экономический рост в таких странах, как Египет и Вьетнам, будет на уровне развитых государств, таких как Германия и Япония, благодаря большему весу развивающихся экономик при оценке в терминах паритета покупательной способности.
Китай останется крупнейшим вкладчиком в мировую экономику, за ним следует Индия, которая также значительно увеличивает свое влияние на глобальный рост. В то время как США сохраняют свои позиции среди крупнейших экономик, их доля в мировом ВВП сокращается на фоне стремительного роста развивающихся стран.
Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.