Жители Московского региона получили 364 млн рублей при оформлении ДТП по европротоколу

В Москве по таким заявлениям было выплачено 260 миллионов рублей страхового возмещения (это 20% от всех выплат по ДТП, оформленных по электронному европротоколу в России), а в Московской области — более 104 миллионов рублей.
«Почти 85% заявок на оформление ДТП по электронному европротоколу в Московском регионе было подано через сервис Госуслуги (данные Российского союза автостраховщиков) из них: 61% в Москве и 24% в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Востребованность сервиса удалённого оформления ДТП объясняется удобством для автовладельцев. Данные о собственнике и транспортном средстве уже есть на Госуслугах, и автоматически подгружаются из профиля, что исключает ошибку в заполнении документов.
С октября текущего года сервис удалённого оформления ДТП стал удобнее.
На новых бланках извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появился QR-код, который позволяет сразу зайти на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии без участия ГИБДД.
ЧТо касается всего Центрального федерального округа, то тут выплаты по европротоколу при оформлении ДТП составили 1,27 миллиарда рублей за год.
При этом почти 32% заявлений на такой вид оформления ДТП было подано через Госуслуги (данные Российского союза автостраховщиков).