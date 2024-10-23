Вице-премьер Патрушев дал поручения для стабилизации цен на сливочное масло в РФ

Как подчеркнул вице-премьер в ходе совещания, которое он провел с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств, правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло. Также было отмечено, что для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.