Участники саммита БРИКС могут оформить карту «Мир» на форуме

Организаторы также отметили, что снять в банкомате или получить в торговой точке наличные рубли или иностранную валюту с карт платежных систем Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России, невозможно. Также данные карты, по словам организаторов, не подходят для оплаты товаров и услуг на территории России.