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Участники саммита БРИКС могут оформить карту «Мир» на форуме

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Участники саммита БРИКС в Казани получили возможность оформить карту платежной системы «Мир» непосредственно на форуме. Мобильный офис «Сбера» с возможностью оформления банковской карты располагается у западного выхода с площадки «Казань экспо», убедился корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Мобильный офис расположили на площадке, поскольку организаторы саммита рекомендовали участникам заранее подать заявку на оформление карты платежной системы «Мир» для оплаты покупок, а на первое время пребывания в России пользоваться наличными долларами, евро или рублями.

Организаторы также отметили, что снять в банкомате или получить в торговой точке наличные рубли или иностранную валюту с карт платежных систем Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России, невозможно. Также данные карты, по словам организаторов, не подходят для оплаты товаров и услуг на территории России.

В 2014 году была создана Национальная система платежных карт, перед которой были поставлены две задачи — создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты.

С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта «Мир».