Участники саммита БРИКС могут оформить карту «Мир» на форуме

Мобильный офис расположили на площадке, поскольку организаторы саммита рекомендовали участникам заранее подать заявку на оформление карты платежной системы «Мир» для оплаты покупок, а на первое время пребывания в России пользоваться наличными долларами, евро или рублями.
Организаторы также отметили, что снять в банкомате или получить в торговой точке наличные рубли или иностранную валюту с карт платежных систем Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России, невозможно. Также данные карты, по словам организаторов, не подходят для оплаты товаров и услуг на территории России.
В 2014 году была создана Национальная система платежных карт, перед которой были поставлены две задачи — создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты.
С 2015 года все операции по картам систем Visa и Mastercard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта «Мир».