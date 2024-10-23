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Страны БРИКС обсудят создание расчетной инфраструктуры BRICS Clear

Соответствующее поручение лидеры стран-членов блока дали министрам финансов, следует из Казанской декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear», — сказано в тексте документа.

В декларации уточняется, что инициатива дополнит существующую инфраструктуру финансовых рынков и независимого перестраховочного потенциала БРИКС.

Лидеры государств БРИКС добавили, что поручили главам Минфинов и ЦБ своих стран продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства.

В документе подчеркивается, что участие в BRICS Clear будет добровольным.

Казанская декларация была принята по итогам встречи глав государств БРИКС на саммите блока в Казани.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».