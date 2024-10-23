Страны БРИКС обсудят создание расчетной инфраструктуры BRICS Clear

«Мы признаем важность изучения возможности сопряжения инфраструктуры финансовых рынков стран БРИКС. Мы договорились обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear», — сказано в тексте документа.
В декларации уточняется, что инициатива дополнит существующую инфраструктуру финансовых рынков и независимого перестраховочного потенциала БРИКС.
Лидеры государств БРИКС добавили, что поручили главам Минфинов и ЦБ своих стран продолжить рассмотрение вопроса использования национальных валют, платежных инструментов и платформ и доложить о результатах в ходе следующего председательства.
В документе подчеркивается, что участие в BRICS Clear будет добровольным.
Казанская декларация была принята по итогам встречи глав государств БРИКС на саммите блока в Казани.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».