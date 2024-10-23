Совокупный мировой госдолг превысит $100 трлн в 2024 году

«Глобальный государственный долг очень высок. Ожидается, что в 2024 году он превысит $100 трлн (93% мирового ВВП) и будет расти до конца десятилетия (к 2030 году приблизится к 100% ВВП). Хотя примерно в двух третях стран прогнозируются стабилизация или снижение уровня долга, он по-прежнему будет значительно превышать уровни, прогнозировавшиеся до пандемии. На страны, в которых не прогнозируется стабилизация долга, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП. Есть все основания полагать, что будущий уровень долга может оказаться выше, чем прогнозируется в настоящее время», — заявили авторы доклада в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.
Согласно прогнозам МВФ, госдолг КНР в 2024 году достигнет 90,1% ВВП (по апрельским прогнозам — 88,6%), в 2029 году — 111,1% (110,1%). Госдолг США в 2024 году составит 121% ВВП (по апрельским прогнозам — 123,3%) и вырастет до 131,7% (133,9%) к 2029 году. Фонд ожидает роста госдолга РФ в 2024 году до 19,9% ВВП (по апрельским прогнозам — 20,8%), он увеличится до 25,1% (24%) в 2029 году. Госдолг Украины в 2024 году составит 95,6% ВВП (по апрельским прогнозам — 94%), а к 2029 году опустится до 94% (88,2%). Фонд не указывает точных объемов госдолга стран.