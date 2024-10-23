СМИ: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей 39%

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Россия сохраняет статус ведущего поставщика нефти в Индию. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.
«Импорт российской нефти в Индию в апреле — сентябре этого года был на 2,5% выше, чем в прошлом году. Индия продолжает оставаться крупнейшим пунктом назначения морского экспорта нефти из России, а дисконтные цены на российскую нефть являются ключевым фактором устойчивого импортного аппетита нефтеперерабатывающих заводов», — приводит издание слова аналитика Vortexa Серены Хуан.
Сейчас доля РФ в общем объеме импортируемой Индией нефти составляет, по данным аналитиков, 39%. На втором месте — Ирак с 18%, на третьем — Саудовская Аравия с 13%. Доля ОАЭ увеличилась до 8% в апреле — сентябре по сравнению с 5% в предыдущем году, а доля США — до 5,5%. Общий импорт нефти в Индию в этом году вырос на 4%.
Ранее сообщалось, что объемы поставляемой из РФ в Индию нефти в сентябре выросли на 6,4% по сравнению с августом и достигли 1,88 млн баррелей в сутки.
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который превышает 85%. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем из трех десятков стран.