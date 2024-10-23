СМИ: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей 39%

Сейчас доля РФ в общем объеме импортируемой Индией нефти составляет, по данным аналитиков, 39%. На втором месте — Ирак с 18%, на третьем — Саудовская Аравия с 13%. Доля ОАЭ увеличилась до 8% в апреле — сентябре по сравнению с 5% в предыдущем году, а доля США — до 5,5%. Общий импорт нефти в Индию в этом году вырос на 4%.