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Система РКН «Антифрод» заблокировала более 500 млн звонков мошенников

Количество преступлений с использованием подмены номера снизилось с 30 до 2%, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Источник: Freepik

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» с начала 2024 года заблокировала уже более 500 млн звонков мошенников. Количество преступлений с использованием подмены номера уже снизилось с 30 до 2%, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

«За 9 месяцев этого года система предотвратила 577 миллионов подменных вызовов. По предварительным оценкам, преступления с использованием подмены номера в телефонных сетях уже снизились с 30 до 2%», — сказал он на форуме «Спектр».

По словам Липова, это привело к тому, что преступники стали активно переходить в иностранные мессенджеры.

В 2022 году стартовала тестовая эксплуатация системы «Антифрод» с участием нескольких крупнейших операторов связи. Сейчас к ней подключены уже более 1 тыс. операторов.

Ежегодный специализированный форум «Спектр» проходит на сочинском курорте «Роза Хутор» 23 и 24 октября.