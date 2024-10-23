Система РКН «Антифрод» заблокировала более 500 млн звонков мошенников

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод» с начала 2024 года заблокировала уже более 500 млн звонков мошенников. Количество преступлений с использованием подмены номера уже снизилось с 30 до 2%, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
«За 9 месяцев этого года система предотвратила 577 миллионов подменных вызовов. По предварительным оценкам, преступления с использованием подмены номера в телефонных сетях уже снизились с 30 до 2%», — сказал он на форуме «Спектр».
По словам Липова, это привело к тому, что преступники стали активно переходить в иностранные мессенджеры.
В 2022 году стартовала тестовая эксплуатация системы «Антифрод» с участием нескольких крупнейших операторов связи. Сейчас к ней подключены уже более 1 тыс. операторов.
Ежегодный специализированный форум «Спектр» проходит на сочинском курорте «Роза Хутор» 23 и 24 октября.