СФ ратифицировал соглашение с Малайзией об устранении двойного налогообложения

Согласно сопроводительным материалам, цель соглашения — обеспечить условия, при которых юридические и физические лица России и Малайзии не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. «Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций и обеспечит условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц», — отмечается в материалах.