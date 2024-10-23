Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СФ ратифицировал соглашение с Малайзией об устранении двойного налогообложения

Согласно сопроводительным материалам к документу, решение этой проблемы поспособствует обоюдному привлечению инвестиций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение между правительствами РФ и Малайзии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении уклонения от налогообложения, а также протокол к нему. Документ был подготовлен правительством РФ.

В настоящее время между Россией и Малайзией еще действует соглашение, заключенное правительствами СССР и Малайзии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Необходимость пересмотра советско-малайзийского соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в Российской Федерации, так и в Малайзии, указывают в правительстве.

Согласно сопроводительным материалам, цель соглашения — обеспечить условия, при которых юридические и физические лица России и Малайзии не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. «Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций и обеспечит условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц», — отмечается в материалах.