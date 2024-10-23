СФ ратифицировал соглашение с Малайзией об устранении двойного налогообложения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации ратифицировал соглашение между правительствами РФ и Малайзии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении уклонения от налогообложения, а также протокол к нему. Документ был подготовлен правительством РФ.
В настоящее время между Россией и Малайзией еще действует соглашение, заключенное правительствами СССР и Малайзии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы. Необходимость пересмотра советско-малайзийского соглашения обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности как в Российской Федерации, так и в Малайзии, указывают в правительстве.
Согласно сопроводительным материалам, цель соглашения — обеспечить условия, при которых юридические и физические лица России и Малайзии не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. «Решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций и обеспечит условия для устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц», — отмечается в материалах.