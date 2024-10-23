СФ одобрил закон об упрощенной регистрации домов на несколько семей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании закон об упрощенном оформлении в собственность домов, поделенных для проживания нескольких семей, и хозяйственных построек. Авторами документа стала группа депутатов и сенаторов, среди которых главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
В соответствии с законом, предлагается упростить процедуру регистрации для домов блокированной застройки, построенных до 14 мая 1998 года. Как отмечал ранее Крашенинников, в 1960—1970-х годах людям часто предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома был свой отдельный вход, свое пространство и свои владельцы. По его словам, такие дома имеют общий земельный участок, общую стену и общие коммуникации, что создает определенные сложности при регистрации прав собственности.
Кроме того, законом упрощается процедура регистрации для хозяйственных построек, таких как бани, сараи и летние кухни. Сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании технических паспортов или оценочной документации. Однако есть условия, которые необходимо соблюдать: постройки должны быть учтены в техническом или государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок. Эта норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.