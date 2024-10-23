СФ одобрил закон об упрощенной регистрации домов на несколько семей

Кроме того, законом упрощается процедура регистрации для хозяйственных построек, таких как бани, сараи и летние кухни. Сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании технических паспортов или оценочной документации. Однако есть условия, которые необходимо соблюдать: постройки должны быть учтены в техническом или государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок. Эта норма не будет применяться к объектам, которые признаны самовольными постройками, подлежащими сносу.