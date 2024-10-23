СФ одобрил переход к FOB Urals при расчете налогов для нефтяной отрасли

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании нормы, согласно которым налоги на нефтяную отрасль не будут рассчитываться на основе индекса СПбМТСБ и котировки Brent с учетом дисконта. Соответствующие нормы были оформлены как поправки ко второму чтению бюджетообразующего законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ.
Ранее о планируемых изменениях сообщал статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов. Он сказал, что для исчисления налогов больше не будут использоваться котировки Brent с учетом дисконта, а также индекс СПбМТСБ, останутся только котировки Urals FOB, увеличенные на $2.
Также Совет Федерации одобрил продление льгот по новым месторождениям на Каспии и трудноизвлекаемым запасам баженовской свиты. В частности, поправками продлевается на пять лет срок действия особого режима налогообложения при добыче на шельфе Каспийского моря, продлив на этот срок льготы по НДПИ. Ставку налога на прибыль предлагается повысить до 34%. Кроме того, сенаторами было одобрено продление на пять лет льгот по трудноизвлекаемой нефти баженовских отложений.
Россия сейчас при расчете нефтяных налогов применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы.
В 2023 году была одобрена поправка в налоговый кодекс, согласной которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год.