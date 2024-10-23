СФ одобрил переход к FOB Urals при расчете налогов для нефтяной отрасли

Также Совет Федерации одобрил продление льгот по новым месторождениям на Каспии и трудноизвлекаемым запасам баженовской свиты. В частности, поправками продлевается на пять лет срок действия особого режима налогообложения при добыче на шельфе Каспийского моря, продлив на этот срок льготы по НДПИ. Ставку налога на прибыль предлагается повысить до 34%. Кроме того, сенаторами было одобрено продление на пять лет льгот по трудноизвлекаемой нефти баженовских отложений.