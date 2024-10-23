СФ одобрил отказ от надбавки по НДПИ на газ для «Газпрома»

Данная норма оформлена как поправка правительства РФ ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, подготовленного в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025−2027 годы.
Ранее в пресс-службе Минфина сообщали ТАСС, что бюджет РФ на 2025 год предполагает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 550 млрд руб. для финансирования инвестпрограммы «Газпрома».
В приложении к пояснительной записке к проекту федерального бюджета указывалось, что снижение нефтегазовых доходов за счет планируемого изменения законодательства в части НДПИ на газ в 2025 году составит 550 млрд рублей, в 2026 году — 50 млрд рублей. В сумме это составляет 600 млрд рублей, которые соответствуют ежегодному сбору повышенного НДПИ для «Газпрома» в период 2023—2025 годов.
НДПИ для «Газпрома» повышался на 50 млрд рублей ежемесячно или на 600 млрд руб. ежегодно, в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.