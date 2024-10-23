СФ одобрил нулевой НДПИ на газ под проекты аммиака и водорода для всей Арктики

Норма оформлена как поправка депутатов ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, он был подготовлен в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Как пояснила ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, этот вопрос точно так же ставился, когда принимались поправки в 342 статью Налогового кодекса РФ, где речь идет о нулевой ставке НДПИ на СПГ, причем в одном месте есть использование природного газа на СПГ и аммиак, и водород, а в двух других по географии пунктах этого использования нет. Сама льгота остается в том же размере, который есть, на тот же период, но использование этого газа распространяется в том числе на аммиак и водород, указывала Ануфриева.