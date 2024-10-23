СФ одобрил нулевой НДПИ на газ под проекты аммиака и водорода для всей Арктики

Норма оформлена как поправка депутатов ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы, он был подготовлен в рамках формирования параметров федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Как пояснила ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, этот вопрос точно так же ставился, когда принимались поправки в 342 статью Налогового кодекса РФ, где речь идет о нулевой ставке НДПИ на СПГ, причем в одном месте есть использование природного газа на СПГ и аммиак, и водород, а в двух других по географии пунктах этого использования нет. Сама льгота остается в том же размере, который есть, на тот же период, но использование этого газа распространяется в том числе на аммиак и водород, указывала Ануфриева.
В 2023 году была установлена нулевая ставка НДПИ при добыче на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) природного газа и газового конденсата, которые используются исключительно для производства аммиака и водорода. Также тогда были одобрены поправки по применению нулевого НДПИ при добыче газа на участках недр, «расположенных полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа», для производства СПГ.