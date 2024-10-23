Ростех может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции

По его словам, рекордный уровень ключевой ставки является серьезным тормозом для дальнейшего роста промышленности. «Заемными средствами предприятиям пользоваться просто не выгодно. Если мы будем продолжать так дальше работать, у нас большинство предприятий статут банкротами. Такой рентабельности с более чем 20% я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса. Даже торговля оружием не дает такой прибыли. У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Потому что если мы заключаем контракты на продукцию с производственным циклом более года, максимум мы получаем авансовый платеж 30−40% оставшихся средств, чтобы произвести такую продукцию, необходимо брать в кредит», — добавил он.