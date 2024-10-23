МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции в связи с рекордным уровнем ключевой ставки, заявил глава организации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации.
«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции — самолеты, ПВО, корабли и так далее — все, чей срок производства составляет год и более, либо надо что-то делать», — сказал Чемезов.
По его словам, рекордный уровень ключевой ставки является серьезным тормозом для дальнейшего роста промышленности. «Заемными средствами предприятиям пользоваться просто не выгодно. Если мы будем продолжать так дальше работать, у нас большинство предприятий статут банкротами. Такой рентабельности с более чем 20% я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса. Даже торговля оружием не дает такой прибыли. У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Потому что если мы заключаем контракты на продукцию с производственным циклом более года, максимум мы получаем авансовый платеж 30−40% оставшихся средств, чтобы произвести такую продукцию, необходимо брать в кредит», — добавил он.