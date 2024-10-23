Россияне разлюбили шпроты

До этого поставщики рыбной продукции начали уведомлять торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15−20%. Ожидается рост стоимости сельди, скумбрии и красной рыбы, а также дальневосточной горбуши и аквакультурной форели. Красная икра к Новому году может подорожать на треть.