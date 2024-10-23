Россияне разлюбили шпроты

Также в июле-сентябре жители РФ реже брали тунец (-7%), лосось (-6%) и иваси (-13%). Потребители переключились на другую рыбу. Так, продажи минтая за период выросли на 10%, трески — на 5%, а сельди — на 3%.
В целом число покупок рыбы в стране по итогам третьего квартала оказалось на 7% выше прошлогоднего показателя. Средний чек вырос на 5% год к году, достигнув 516 рублей.
До этого поставщики рыбной продукции начали уведомлять торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15−20%. Ожидается рост стоимости сельди, скумбрии и красной рыбы, а также дальневосточной горбуши и аквакультурной форели. Красная икра к Новому году может подорожать на треть.