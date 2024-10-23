Россиянам рассказали, на какие квартиры будут скидки в конце года

«В бизнес- и премиум-сегментах, наоборот, прогнозируем более выраженный рост — до 10%. Эти сегменты мало зависят от ипотеки, и основная доля сделок проходит за счет “живых” денег. Кроме того, этот год отмечен повышенной активностью со стороны инвесторов, возвращающих свои активы в Россию и перекладывающих их в том числе в объекты в элитных ЖК», — сообщила Елена Земцова.