Россиянам рассказали, на какие квартиры будут скидки в конце года

«В бизнес- и премиум-сегментах, наоборот, прогнозируем более выраженный рост — до 10%. Эти сегменты мало зависят от ипотеки, и основная доля сделок проходит за счет “живых” денег. Кроме того, этот год отмечен повышенной активностью со стороны инвесторов, возвращающих свои активы в Россию и перекладывающих их в том числе в объекты в элитных ЖК», — сообщила Елена Земцова.
Эксперт уточнила, что средняя цена за «квадрат» в целом по рынку до конца текущего года будет продвигаться в сторону понижения, но скорее всего вернется на базовый уровень уже к середине января. По прогнозам риэлторов, в ближайшем будущем не стоит ожидать заметного падения цен на новое жилье в России. Стоимость новостроек, напротив, продолжит рост.
Размер ключевой ставки в РФ на текущий момент составляет 19% годовых. Уже в пятницу, 25 октября состоится следующее заседание Банка России. Эксперты ожидают, что ЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики и повысить ключевую ставку до 20%.
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