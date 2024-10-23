Россия предложила создать платформу БРИКС по драгметаллам

«Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса», — сказал он.
Кроме того, Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. По его словам, тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике будет укрепляться прежде всего в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемых технологическими инновациями.
«Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технология, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений», — разъяснил инициативу глава государства.
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