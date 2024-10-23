Россия предложила создать платформу БРИКС по драгметаллам

Кроме того, Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран глобального Юга и Востока. По его словам, тенденция к сохранению лидирующих позиций БРИКС в мировой экономике будет укрепляться прежде всего в силу таких объективных факторов, как рост населения, накопление капитала, урбанизация и увеличение производительности труда, сопровождаемых технологическими инновациями.