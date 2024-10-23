РФ предложила открыть зерновую биржу БРИКС

«Предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье — с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности, — рассказал президент РФ. — Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания».