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РФ предложила открыть зерновую биржу БРИКС

КАЗАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Предложение открыть зерновую биржу БРИКС может быть обсуждено на саммите. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность в объединении, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.

«Предложили открыть зерновую биржу БРИКС, которая будет способствовать формированию справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на продукты и сырье — с учетом его особой роли в обеспечении продовольственной безопасности, — рассказал президент РФ. — Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания».

«Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную», — добавил Путин.